Funeral de jovens que morreram em acidente em Tavira é esta quinta-feira

O funeral dos quatro jovens que morreram no sábado, quando o veículo em que seguiam caiu num rio em Tavira, vai realizar-se na quinta-feira, na Igreja do Carmo, naquela cidade algarvia, informou hoje o Colégio Santiago Internacional.

"O funeral irá decorrer amanhã, quinta-feira, 15 de Maio, às 15h30, na Igreja do Carmo, em Tavira (junto à Cruz Vermelha)", indicou o colégio onde três das vítimas estudavam atualmente e que a outra já tinha frequentado, numa nota publicada nas redes sociais.

O colégio manifestou "grande pesar" pela "tragédia" que vitimou os quatro jovens, com idades entre os 15 e os 18 anos, e pediu a todos os que tencionem assistir às cerimónias fúnebres que o façam "vestidos com roupa colorida", como forma de "celebrar as vidas vibrantes" dos quatro.

"Convidamos todos os que desejarem a juntar-se a nós para homenagear e lembrar estes jovens alunos, marcando presença na cerimónia", pode ainda ler-se na nota do Colégio.

A agência funerária encarregada das cerimónias fúnebres também informou que os corpos dos jovens "estarão em câmara ardente na próxima quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, entre as 15h00 e as 16h30, na Igreja do Carmo, em Tavira".

Os jovens morreram no sábado, depois de o veículo em que seguiam ter caído no rio Gilão, em Tavira.

No domingo, o Colégio Santiago Internacional, localizado em Tavira, manifestou-se "absolutamente devastado" com o sucedido, pedindo respeito e privacidade durante o luto.

"Os próximos dias e semanas vão ser de uma dificuldade imensa quer para as famílias dos jovens, como para amigos, professores, assistentes, como para toda a nossa comunidade escolar em geral", salientou na ocasião o colégio, num comunicado.

Três das vítimas eram alunos no estabelecimento e a quarta era irmão de um dos alunos, que também frequentou o colégio. Dois tinham nacionalidade portuguesa e os outros dois nacionalidade alemã.

Os jovens morreram na sequência de um despiste que levou o veículo a cair ao rio e cujas causas estão a ser investigadas pelo núcleo de investigação criminal de acidentes de viação da GNR.

Fonte da GNR indicou após o acidente que a viatura foi retirada da água com os ocupantes no seu interior, tendo os corpos dos jovens sido transportados para o gabinete de medicina legal do Hospital de Faro.

"Enquanto comunidade, na nossa escola e na cidade de Tavira, estamos absolutamente devastados pela trágica perda destas quatro vidas", lamentou o colégio.