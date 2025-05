Homem detido por agredir mulher com quem tinha relação extraconjungal

Um homem de 40 anos foi detido no domingo na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, por suspeita do crime de violência doméstica contra uma mulher com quem mantinha uma relação extraconjugal.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que os agentes deslocaram-se à residência de uma mulher que pediu auxílio por estar a ser agredida.

Ao chegarem ao local, os polícias confirmaram os pedidos de auxílio, encontrando-se no interior de uma residência a vítima, o suspeito e dois menores.

"Os polícias tentaram contactar com os intervenientes, não sendo possível abrir a porta, uma vez que a vítima informou que o suspeito teria partido a chave na fechadura da porta, impedindo a abertura da mesma", é referido na nota.

Face ao risco que a vítima e os menores corriam, a PSP derrubou a porta da residência e deteve o suspeito.

A vítima apresentava várias escoriações na face, bem como dois cortes provocados por uso de arma branca, nas zonas do pulso e bíceps do braço esquerdo.

Quanto aos menores, devido ao facto de presenciarem os factos, foram sinalizados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para posteriores diligências.

O detido foi presente a tribunal para 1.º interrogatório judicial, sendo-lhe aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da residência da mesma a menos de 300 metros.