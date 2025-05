Ligações fluviais entre margens do Tejo com interrupções na quinta-feira devido a plenário

As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo vão sofrer interrupções durante a tarde de quinta-feira, devido à realização de um plenário de trabalhadores da Transtejo Soflusa (TTSL), informou esta quarta-feira a empresa.

"Por motivo de realização de Plenário Geral, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TTSL, prevê-se a interrupção do serviço regular", refere a Transtejo Soflusa, em comunicado.

Na sua página na Internet, a empresa refere que o plenário dos trabalhadores vai afetar várias ligações fluviais, nomeadamente entre o Terreiro do Paço e o Barreiro, Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria, entre as 12:55 e as 18:45.

Todas as interrupções e respetivos horários podem ser consultados através da ligação.

"Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais e estações fluviais são encerrados, nestes períodos, por questões de segurança", alerta a empresa.

Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes, no plenário será discutida a atual fase do processo de negociação com a empresa e a posição a assumir pelas organizações sindicais.

"Estes trabalhadores ainda não viram atualizados os seus salários para este ano, pelo que se exige que, rapidamente, a administração apresente uma proposta que permita o desbloquear das negociações e responder à justa reivindicação de quem trabalha na empresa", justifica o sindicato.

As sucessivas supressões de barcos, assim com algumas alterações verificadas neste serviço, nomeadamente nos horários, têm motivado algumas críticas dos utentes deste transporte.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Em 2024, a TTSL transportou na ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa um total de 1.040.043 passageiros.