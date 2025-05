Mais de 83% da eletricidade produzida em abril teve origem renovável

As fontes de energia renováveis foram responsáveis por mais de 83,3% da geração de eletricidade em abril, com destaque para a hídrica e a eólica, avançou esta quarta-feira a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (Apren).

"Durante o mês de abril, 83,3% da eletricidade produzida em Portugal continental teve origem em fontes renováveis, com destaque para a hídrica (41,1%) e a eólica (27,3%)", lê-se no "Boletim Eletricidade Renovável" da Apren.

Segundo a associação, as renováveis evitaram a emissão de quatro milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) nos primeiros quatro meses do ano, tendo o setor eletroprodutor emitido apenas 0,74 MtCO2eq.

Com este resultado, nos primeiros quatro meses do ano, Portugal manteve-se como o terceiro país europeu com maior incorporação renovável na geração de eletricidade de entre os mercados analisados, com 82,2%, ficando apenas atrás da Noruega (97,2%) e da Dinamarca (83,3%).

Já no que diz respeito aos preços, de 1 de janeiro a 30 de abril, o preço médio horário registado no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) em Portugal (70,27 euros/ megawatt-hora (Euro/MWhd)) representou um aumento de 91,1% face ao período homólogo do ano passado.

No mesmo período, foram registadas 997 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal continental.