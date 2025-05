Marcelo. "Modelo de funcionamento da Europa está obsoleto"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou, esta quarta-feira, que o "modelo de funcionamento da Europa está obsoleto".

Durante o discurso que marcou o fim da cimeira COTEC Europa 2025, que teve lugar no Convento de São Francisco, em Coimbra, Marcelo reforçou, por várias vezes, que os estados europeus "perderam tempo" e com isso, "perderam iniciativa".

Para o chefe de Estado português, o "choque" dos países do velho continente em torno do regresso de Donald Trump à Casa Branca é um dos exemplos de que os estados "andaram dístraídos".

"A visão da Administração Trump não era muito diferente no primeiro mandato do que agora com uma maioria no Congresso. O que há de novo neste chamado choque americano? O tempo, que em política, na economia e na sociedade é decisivo. A Europa perdeu tempo a perceber, perdeu tempo a agir, perdeu tempo a antecipar, perdeu tempo a construir o futuro", constatou.

Antes de Marcelo tinham discursado o Rei de Espanha, Filipe VI, e o Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella. Ambos os chefes de Estado realçaram a relevância do evento, que junta empresas de Portugal, Espanha e Itália, num momento que consideram decisivo para a Europa.

Acudindo a uma incrição em Latim na biblioteca joanina da Universidade de Coimbra, onde pode lêr-se "Lusos, a sabedoria trouxe-vos esta fortaleza, os livros são os capitães, o trabalho são os soldados e as armas", o dono do trono espanhol apelou à defesa dos valores europeus.

"Hoje, mais do que nunca, é difícil compreender a magnitude e a velocidade das mudanças que o mundo está a sofrer, mas é também urgente assumir a responsabilidade coletiva por uma resposta forte e coordenada, baseada nos nossos valores comuns", defendeu.



Por Itália, Sergio Mattarella reforçou "urgência em apostar na defesa comum europeia".

"É de facto urgente, diria prioritário, que a Europa aja, porque ficar parada já não é uma opção", sublinhou.



À semelhança do seu homólogo português, Mattarella considera que a europa está "a correr atrás dos acontecimentos" uma vez que "os estados-membros discutem esta questão há mais de setenta anos" e seria de esperar que uma decisão já tivesse sido tomada tendo em conta o contexto geopolítico.

Com 18 edições, COTEC Europa é uma inciciativa que pretende debater o crescimento económico europeu. Do evento, que no próximo ano toma lugar em Itália, resultou a assinatura de várias parcerias nas áreas das tecnologias e defesa.