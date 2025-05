Nuvens e aguaceiros no litoral e extremo norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira céu com períodos de muita nebulosidade, diminuindo a partir do meio da tarde.

As previsões apontam também para aguaceiros fracos e dispersos até meio da tarde, mais prováveis no litoral e no extremo norte.

O vento deverá soprar fraco a moderado a predominar de noroeste, por vezes forte nas terras altas a partir do meio da tarde.

Segundo o IPMA, a temperatura mínima deve registar uma pequena descida.

Em termos de temperaturas máximas vão oscilar entre os 14ºC, na Guarda, e os 24ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 4º C, em Bragança, e os 12ºC, em Faro.