Quercus distingue 425 praias com "Qualidade de Ouro", mais cinco do que em 2024

A associação ambientalista Quercus classificou este ano 425 praias com "Qualidade de Ouro", mais cinco do que no ano passado, sendo as regiões Tejo/Oeste e Algarve as mais galardoadas e a Norte a que teve maior descida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Num comunicado hoje divulgado, a Quercus especifica que, das 425 praias "Qualidade de Ouro", 363 são praias costeiras (86%), 48 interiores (11%) e 14 de transição (3%).

Em termos globais, as regiões Tejo/Oeste (92 praias) e Algarve (84 praias) foram as mais galardoadas.

Comparativamente a 2024, o Algarve e a Região Autónoma da Madeira registaram as subidas mais expressivas, com um incremento de 15 e seis galardões, respetivamente, seguindo-se o Alentejo (com mais cinco galardões) e os Açores (mais quatro).

Em sentido contrário, verificou-se uma diminuição das praias distinguidas no Norte (menos 13), na região Tejo e Oeste (menos oito) e no Centro (menos quatro).

Segundo a Quercus, a descida de galardões na região Norte "foi na maior parte dos casos motivada pelo incumprimento do critério relativo às análises realizadas na época balnear 2024 e pelos desaconselhamentos de banho emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, devido a contaminação microbiológica em algumas praias costeiras".

O Norte conta este ano com 68 praias "Qualidade de Ouro".

Relativamente aos municípios mais galardoados, destacam-se Vila Nova de Gaia (16), Almada (15), Albufeira (15), Vila do Bispo (14), Matosinhos (13) e Torres Vedras (13).

A listagem completa das praias galardoadas pode ser consultada através da ligação https://praiasouro.quercus.pt.

O galardão "Praia com Qualidade de Ouro" distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias portuguesas, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas, segundo a Quercus.

Para receber a distinção, a água balnear tem de respeitar vários critérios, como uma qualidade da água "excelente" na classificação anual das cinco épocas balneares anteriores à última. Todas as análises realizadas na última época balnear (2024) deverão ter apresentado resultados melhores em vários indicadores bacterianos.