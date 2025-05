Suspeito de matar a tiro jovem no Porto entregou-se à PJ

O suspeito de matar a tiro um jovem de 24 anos no início do mês no Porto entregou-se na terça-feira nas instalações da Polícia Judiciária, acompanhado de um advogado, tendo sido detido, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, já havia mandados emitidos pelo que a sua detenção "era uma questão de tempo".

Em comunicado, a PJ indica que o homem de 31 anos é suspeito de três crimes de homicídio qualificado, um consumado e dois na forma tentada, de um crime de dano e de um crime de detenção de arma proibida, acrescenta a nota de imprensa.

Na data da ocorrência, 4 de maio, uma fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto revelou à Lusa que o homicídio ocorreu cerca das 05h00, junto a um bar, na zona da Sé do Porto, após confrontos entre dois grupos.

Na origem terão estado desentendimentos entre grupos rivais que se terão iniciado no interior do bar e que, posteriormente, se juntaram na mesma rua "mais de 50 pessoas", acrescentou a fonte. .

No comunicado de hoje, a PJ declara que os factos em investigação deram-se na sequência de uma altercação entre um familiar do suspeito e a vítima, no interior de um estabelecimento de diversão noturna, no decurso da qual o autor, munido de arma proibida fez um disparo, que se mostrou fatal, na direção da vítima.

A vítima ainda chegou a ser colocada numa viatura por amigos com o intuito de ser transportada imediatamente para o hospital, tendo, contudo, o autor feito novos disparos na direção da mesma, originando o seu despiste e impedindo o socorro, acrescenta o comunicado da polícia de investigação que admite que os restantes ocupantes da viatura só "não foram atingidos por mero acaso".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação de medidas de coação.