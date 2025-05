Idoso morre após trator que conduzia capotar em Valpaços

Um homem de 86 anos morreu esta quinta-feira na sequência do capotamento do trator que conduzia em Valpaços, no distrito de Vila Real, revelou à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado pelas 14h15, tendo o acidente ocorrido em Monsalvarga, acrescentou.

O capotamento ocorreu no terreno particular onde o idoso trabalhava, disse.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Chaves, revelou a fonte.

No local estiveram os Bombeiros de Valpaços, uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Chaves e a GNR de Valpaços, num total de 14 operacionais e seis viaturas, informou o Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.