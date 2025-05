PJ detém em Évora homem por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária deteve, em Évora um homem de 48 anos, por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada com recurso a arma branca, ocorrido no passado domingo, junto ao Mercado de Évora.

Em comunicado, a PJ explica que na origem dos factos estará “uma altercação entre o suspeito e a vítima, um homem de 52 anos, por motivos fúteis, no interior de um estabelecimento de restauração envolvendo a ingestão de bebidas alcoólicas”.

“Na sequência do episódio de altercação e com o objetivo de vingança, o suspeito muniu-se de uma arma branca e após localizar a vítima desferiu-lhe vários golpes, provocando-lhe ferimentos graves na zona abdominal, que poderiam, não fosse a celeridade do encaminhamento hospitalar, tê-la levado à morte”, acrescenta a nota.

A vítima encontra-se internada, mas já fora de perigo.

O detido será presente a Tribunal, para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.