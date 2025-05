"Aqui não passou Cristo”. Os locais onde a campanha não vai

António Abrantes, de 54 anos, está há nove atrás do balcão do Ponto de Encontro, atualmente o único café da aldeia. Os líderes que vê na televisão nunca ali passaram.

“Talvez se me lá metesse a mim, era capaz de passar. Não sei ler, nem sei nada. Entrava logo para enganar as pessoas” , remata.

Patrocínia tem 81 anos, não sabe ler nem escrever e conta que é filha de um tempo em que “a professora punha sal numa régua e batia-lhe”. Passou a vida a cortar pinhos com o serrote na mão e, hoje, descansa no café da aldeia, onde o comentário político é inevitável.

“Não vêm cá para não serem criticados”

A ausência dos líderes partidários também é notada por Patrício Fonseca, de 58 anos, que oferece uma possível explicação. “Então é normal que eles não venham aqui, porque isto ardeu tudo. Eles só quando ardeu, é que chegaram aqui e fizeram promessas que iam reflorestar novamente as serras todas. Praticamente ficámos sem nada, e agora não vêm cá para não serem criticados”, lamenta.

E conclui: “Nós estamos esquecidos, só somos lembrados quando neva na Serra da Estrela. Ainda não vi ninguém por aqui, nenhum deles, nem Mariana Mortágua, nem nada. Não temos partido nenhum aí à frente.”

Florbela Rabaça, de 54 anos, também vive na aldeia e diz não se importar com a ausência dos candidatos, mas sim com as condições de vida: “Sabe o que é que fazia falta? Fazia falta médicos. Não temos médicos, não temos nada, temos Centro de Saúde fechado. Não vou dizer por quem vou votar, mas sentimo-nos muito esquecidos.”

O voto é secreto, mas em Vale de Amoreira, os habitantes sabem que a televisão não chega para esclarecer as diferenças entre os candidatos.

“Em lá estando, são todos iguais. Nenhum me chama a atenção”, conclui Florbela.