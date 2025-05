Autoridade de Segurança Rodoviária avisa para falsos e-mails em seu nome

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alertou esta sexta-feira para e-mails fraudulentos em seu nome, com falsas coimas e solicitações de pagamento, avisando que as suas notificações são sempre via postal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Numa nota hoje divulgada, a ANSR diz ter tido conhecimento de que alguns cidadãos estão a receber mensagens de correio eletrónico em nome daquele entidade, mas avisa que estes e-mails, nos quais é pedido que se carregue num "link", "são falsas e devem de ser ignoradas".

"O seu objetivo é convencer o destinatário a fornecer informações pessoais ou a realizar pagamentos indevidos", alerta a ANSR, avisando os cidadãos que "em caso algum" devem efetuar essa operação.

A ANSR reforça que os cidadãos "não devem clicar nos "links" contidos nesses e-mails nem realizar qualquer pagamento" sublinhando que as suas notificações "são sempre enviadas por correio físico".

Em caso de dúvida, a ANSR pede para que seja contactados os seus serviços pelo número de telefone 214 236 800 ou através do e-mail: mail@ansr.pt.