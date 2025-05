Domingo é dia de eleições: saiba onde, quando e como votar

No domingo, 18 de maio, os eleitores portugueses são chamados às urnas para escolher a nova composição da Assembleia da República. O processo de votação tem regras claras, e há várias opções disponíveis para garantir o exercício do direito de voto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Para saber o local onde deve votar, pode enviar uma mensagem de telemóvel com o texto "RE [número do Cartão de Cidadão] [data de nascimento (AAAAMMDD)]" para o número 3838. A resposta é imediata. Em alternativa, pode consultar essa informação no site www.recenseamento.pt, introduzindo os mesmos dados.

No momento da votação, é necessário apresentar o Cartão de Cidadão. Caso este esteja caducado ou tenha sido esquecido, é possível utilizar a carta de condução ou o passaporte, desde que com fotografia atualizada.

Se não tiver nenhum documento, poderá votar se duas pessoas atestarem a sua identidade ou se for reconhecido pelos membros da mesa de voto.