Incêndio deflagra em solário no Norteshopping

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no Norteshopping, em Matosinhos. Ao que a Renascença apurou junto da Proteção Civil, o incidente aconteceu às 11h45 num solário contíguo ao centro comercial, obrigando à intervenção de bombeiros de quatro corporações.

O incêndio foi considerado extinto pouco depois, às 12h24. Não há feridos a registar.

De acordo com a página da Proteção Civil, é possível ver que o alerta foi dado às 11h45 e que se encontram no local, neste momento, 20 bombeiros, apoiados por seis veículos, bombeiros esses que pertencem aos Bombeiros Voluntários de Leixões, S. Mamede de Infesta, Matosinhos - Leça e Leça do Balio.