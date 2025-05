Morreu Teresa Costa Macedo, antiga secretária de Estado da Família

Teresa Costa Macedo, secretária de Estado nos governos do Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, e atual presidente da Confederação Nacional das Associações de Família, morreu na quinta-feira aos 82 anos, adiantou à Lusa fonte próxima da família.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



De acordo com a mesma fonte, Teresa Costa Macedo estava internada no hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a uma infeção pulmonar.

Aos 82 anos, era presidente da Confederação Nacional das Associações de Família (CNAF), tendo-se assinalado na quinta-feira, 15 de maio, o Dia Internacional da Família.

Teresa Costa Macedo integrou como secretária de Estado da Família os governos de Francisco Sá Carneiro (1980-1981) e Francisco Pinto Balsemão (1981 e 1981-1983).

Licenciada em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa, foi vice-presidente da União Europeia Feminina e membro do Comité Económico e Social da União Europeia.

De acordo com a sua biografia no portal Wikipédia, em setembro de 1980, no âmbito do 1.º Sínodo da Família, é "o único membro do governo do mundo a ser convidada para nele participar seguindo-se o convite para colaborar com o Comité para a Família (atual Conselho Pontifício para a Família)".

"Tendo sido confirmada por Sua Santidade Bento XVI e Sua Santidade Francisco, é o único membro leigo português nos Dicastérios do Vaticano", pode ler-se.

Foi também presidente da "Mission Europa", com sede em Genebra, vice-presidente do Conselho das Associações da Europa, com sede em Bruxelas e vice-presidente do Observatório Mundial da Vida Associativa, com sede em Genebra, e ocupou diversos cargos nacionais e internacionais ligados à área da Família.

Recebeu a Grande-Oficial da Ordem do Mérito (10 de junho de 1992) e Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (11 de março de 2000).