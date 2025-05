PJ detém suspeito de violação de adolescente em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Franca de Xira, um homem de 46 anos, por suspeitas de um crime de violação agravado, de que foi vítima uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a PJ, a vítima, “especialmente vulnerável”, encontrava-se em fuga da instituição de acolhimento quando conheceu o suspeito, que lhe “ofereceu comida e guarida no barracão que ocupa naquela localidade, e onde se encontrava instalado em condições de sem-abrigo”.

Em comunicado, a polícia esclarece que os factos ocorreram “na sequência de consumo de estupefacientes por parte do agressor, vindo este a recorrer à violência física para consumar a violação”.

“A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda na via pública, acabando por ser encaminhada para unidade hospitalar, até onde a PJ, na sequência de ativação por parte da Polícia de Segurança Pública, se deslocou de imediato”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, realizadas as diligências investigatórias urgentes, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, procedeu-se à detenção do suspeito seis horas após a ocorrência dos factos.

“O detido tem antecedentes criminais por crimes de tráfico de estupefacientes e violência doméstica, violação, furto e desobediência”, indica a PJ, acrescentando que “cumpriu pena de prisão por violência doméstica e encontrava-se em liberdade há 8 meses”.

O suspeito será presente a Tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judiciário tendo em vista a determinação de medidas de coação.