PSP encerrou lar de idosos ilegal em Abrantes

Um lar de idosos ilegal que funcionava no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, foi encerrado na quarta-feira pela PSP, tendo os 11 idosos residentes sido encaminhados para as famílias ou para outras estruturas, anunciou hoje a força policial.

Fonte oficial da PSP de Abrantes disse à Lusa que a ação de fiscalização, realizada na quarta-feira em conjunto com várias entidades, resultou de "rumores" que circulavam na cidade e que alertaram as autoridades para "situações de desconformidade" numa estrutura residencial para pessoas idosas, nomeadamente "que funcionava de forma ilegal".

Como resultado da ação inspetiva, indica a PSP em comunicado, "procedeu-se ao encerramento urgente" do local "por total inexistência de condições de salubridade, higiene, segurança, conforto e funcionamento", bem como ao levantamento de oito autos por contraordenação por infrações diversas.

A ação culminou com a "retirada de todos os 11 idosos que se encontravam na estrutura, tanto por familiares como pela Segurança Social", tendo sido "recolocados junto de outras instituições", acrescenta a PSP.

A PSP identificou ainda a responsável pelo lar, uma mulher com cerca de 50 anos.

A ação de fiscalização da PSP foi realizada em conjunto com elementos da Segurança Social (SS), Autoridade Tributária de Santarém (AT), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Os factos foram comunicados ao Ministério Público do Tribunal Judicial de Abrantes.