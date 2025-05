Atropelamentos, colisões e despistes aumentam no Porto em 2024

O número de atropelamentos, colisões e despistes rodoviários na cidade do Porto aumentou para 4.551 em 2024 face aos 4.034 de 2023, segundo dados da PSP enviados à Lusa, tendo causado dois mortos e 28 feridos graves.

De acordo com os números da PSP referentes a 2024, solicitados pela Lusa, no Porto registaram-se 4.551 ocorrências rodoviárias (atropelamentos, colisões e despistes), o que dá uma média de 12,4 por dia.

O número de ocorrências é também superior ao de 2023 (4.034), noticiado no ano passado pela Lusa, um valor que representou uma média de 11,05 por dia.

Relativamente aos atropelamentos, no concelho do Porto foram registados 255 no ano passado, um aumento face aos 244 de 2023, tendo também sido registados aumentos de colisões e despistes.

Quanto às colisões rodoviárias, a PSP registou 3.964 em 2024, mais do que as 3.517 registadas em 2023, e houve ainda 332 despistes no ano passado, mais que os 273 registados no ano anterior.

De todas as ocorrências em 2024 registaram-se dois mortos (um na sequência de um atropelamento e outro de uma colisão) e 28 feridos graves (15 após colisões, 12 de atropelamentos e um num despiste), tendo havido 1.276 feridos ligeiros na sequência dos acidentes.

A via onde se registaram mais acidentes foi a autoestrada A20, que faz parte da Via de Cintura Interna (VCI), com 362 acidentes, e a outra via que completa a VCI no Porto (A28) registou 278 ocorrências, mas esta autoestrada inclui também a Avenida AEP.

No conjunto da VCI e Avenida AEP foram registados 640 acidentes, o que dá uma média de 1,74 por dia nestes dois eixos, dos mais congestionados da cidade.

A Lusa solicitou esclarecimentos adicionais à PSP no sentido de saber quantos acidentes ocorreram exatamente na VCI (A20 e A28 sem Avenida AEP) no Porto em 2024 (foram 526 em 2023 e causaram dois mortos), tendo fonte oficial da PSP respondido que no sistema não existem "os dados solicitados, em separado, sendo que nos dados da A28 corresponderão alguns da AEP".

Fora das autoestradas, a Estrada da Circunvalação domina as ocorrências, com 320 em 2024, seguida pela Avenida Fernão de Magalhães (100), Avenida da Boavista (71), Rua da Constituição (66), Rua do Campo Alegre (52), Rua Faria Guimarães (47) e Rua do Amial (46).

Abaixo das 40 ocorrências ficaram a Rua Diogo Botelho (36), Rua da Alegria (36), a Estrada Nacional 14 (35), a Rua de Júlio Dinis (34), a Avenida Marechal Gomes da Costa (33), a Rua de Costa Cabral (31), a Rua de Sá da Bandeira (30) e a Rua Fernandes Tomás (28).

Os números incluem os acidentes registados pela PSP, sendo o número real superior, já que há acidentes que não necessitam de intervenção desta força de segurança.