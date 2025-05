Dois mortos em colisão entre dois motociclos no concelho de Palmela

Dois homens, de 28 e 35 anos, morreram este sábado na sequência de uma colisão entre dois motociclos que conduziam no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, revelou à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o acidente foi dado às 15h51, adiantando que os dois óbitos foram declarados no local.

Os motociclistas eram os condutores e únicos ocupantes dos veículos, referiu a fonte da GNR.

O acidente, segundo a Guarda, ocorreu na estrada que liga Pinhal Novo a Rio Frio.

Para o local do sinistro foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por oito veículos, dos bombeiros de Pinhal Novo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, incluindo as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Setúbal.