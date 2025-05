Festa do título. Trânsito condicionado e estações de metro encerradas esta tarde

O trânsito vai estar condicionado a partir das 13h00 na envolvência do Estádio José Alvalade, em antecipação da última jornada do campeonato, em que o Sporting parte em vantagem para celebrar o título, apesar da igualdade pontual com o Benfica.

À Renascença, o subintendente da PSP Sérgio Soares, fala em condicionamentos na Avenida Padre Cruz, Rua Professor Moniz Pereira, Rua Francisco Stromp, Rua António Stromp, Alameda das Linhas de Torres, Rua Cipriano Dourado, no Campo Grande e na Segunda Circular, a partir das 13h00.

O Sporting disputal a última partida do campeonato contra o Vitória de Guimarães, pelas 18h00. A abertura das portas ocorre pelas 16h00. Com os mesmos timings, o Benfica vai tentar dar a volta à disputa do título no Minho, em jogo em casa do SC Braga.

Por isso, segundo a PSP, a operação nacional deste sábado terá como dois pontos de maior foco Lisboa e Braga, para garantir uma festa do título feita em segurança.

Pelas 15h00, o trânsito ficará condicionado no Marquês de Pombal, nos vários eixos, como a ligação à A5, aos Restauradores, a Praça de Espanha, o Campo Grande "e todas as artérias envolventes".

A PSP colocará seis pontos de acesso, onde vai controlar o acesso dos adeptos ao Marquês de Pombal e ao local que está a ser montado pela polícia para garantir festejos seguros.

Já por volta das 17h30, quatro estações do Metro de Lisboa serão encerradas: Marquês, Picoas, Avenida e Parque.