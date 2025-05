Homem de 75 anos morre após acidente enquanto efetuava trabalhos no trator em Chaves

Um homem de 75 anos morreu esta sexta-feira em Chaves, distrito de Vila Real, após sofrer um acidente enquanto efetuava trabalhos de manutenção no seu trator, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21:57 e ocorreu na propriedade da vítima.

De acordo com fonte da GNR de Vila Real, o homem estaria a efetuar trabalhos de manutenção no reboque do trator quando ocorreu o acidente, acabando esmagado.

As equipas de socorro ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o Comando Sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Vidago, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)de Chaves e uma equipa de psicólogos do INEM.

Esteve também a GNR, num total de 20 operacionais apoiados por sete viaturas.

