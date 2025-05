Organizações disponibilizam 60 pontos de rastreio do VIH entre 19 e 26 de maio

Duas dezenas de organizações portuguesas vão disponibilizar, entre 19 e 26 de maio, um "rastreio gratuito, rápido e confidencial" do VIH, em mais de 60 pontos espalhados por todo o país.

A iniciativa está enquadrada na Semana Europeia do Teste, iniciativa promovida pela EuroTEST que mobiliza organizações de toda a Europa para reforçar a importância do diagnóstico precoce do VIH, hepatites B e C e sífilis.

"A liberdade de escolha começa com o conhecimento" e saber o estatuto serológico para aquelas infeções "é um passo simples que pode mudar vidas", assinala, em comunicado, o Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), promotor da Rede de Rastreio Comunitária, em conjunto com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

"Hoje é possível viver bem e com qualidade de vida com VIH ou hepatite B, principalmente com diagnósticos precoces", assinala o GAT, acrescentando ainda que "a hepatite C pode ser curada".

O GAT recorda que, em 2023, foram notificados 924 novos casos de infeção por VIH em Portugal, com uma taxa de diagnóstico mais elevada no grupo etário dos 25 aos 29 anos.

Além disso, "58% dos novos casos foram diagnosticados tardiamente, com particular expressão entre os homens heterossexuais e as pessoas com 50 ou mais anos".

Realizada duas vezes por ano, em maio e novembro, a Semana Europeia do Teste visa aproximar as pessoas dos serviços de saúde, incentivando o acesso gratuito, rápido e confidencial ao rastreio.

Na sexta-feira também a Direção-Geral da Saúde (DGS) também apelou à população para fazer o rastreio das infeções por VIH e hepatites virais.

A lista dos pontos de rastreio gratuito pode ser consultada na página da DGS (www.dgs.pt).