Prisão preventiva para quatro suspeitos de furtos qualificados em Alcácer do Sal

Quatro homens, com idades entre os 24 e os 36 anos, foram detidos pela GNR por suspeitas de furtos qualificados em residências e estabelecimentos no concelho de Alcácer do Sal, tendo ficado todos em prisão preventiva, foi hoje divulgado.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou hoje, em comunicado, que os quatro homens, também suspeitos de roubos na via pública, no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, foram detidos, na quinta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Grândola, também no distrito de Setúbal.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de oito meses, os militares da Guarda realizaram seis buscas domiciliárias e deram cumprimento a quatro mandados de detenção, tendo ainda sido constituído arguido um quinto suspeito, de 23 anos", adiantou a GNR.

Da operação, de acordo com aquela força de segurança, resultou a apreensão de diverso material relacionado com a atividade criminosa, nomeadamente, três facas de cozinha, uma faca tipo cutelo, um isqueiro com forma de arma de fogo, quatro munições de caça, uma munição, diversas peças de roupa, peças de bijutaria e moedas e selos de coleção.

Segundo a GNR, os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta operação contou com o reforço do Posto Territorial de Alcácer do Sal, do Posto Territorial de Grândola, do Destacamento Territorial de Grândola, do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI) e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Évora.

TCA // JMR.

Lusa/Fim.