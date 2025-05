TAP inaugura rota entre Los Angeles e Lisboa com "investimento de longo prazo"

A TAP inaugurou esta sexta-feira a rota direta entre Los Angeles e Lisboa, ocupando, pela primeira vez, um espaço próprio no aeroporto internacional de L.A. (LAX), de olhos postos no futuro, segundo o seu CEO, Luís Rodrigues.

"É um investimento de longo prazo", afirmou o CEO da TAP, durante a cerimónia de lançamento da ligação direta no aeroporto LAX, em declarações à Lusa.

"A rota começa como sazonal por uma questão de gestão de risco, mas queremos que ela continue o ano todo", acrescentou.

A TAP terá quatro voos semanais entre as duas cidades até outubro, altura em que irá avaliar a continuidade. "Se esta rota se portar melhor que outras, podemos e temos a obrigação de considerar desviar recursos para aqui", salientou Luís Rodrigues.

O executivo lembrou que a cidade de Los Angeles será anfitriã de dois grandes eventos desportivos num futuro próximo: o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2026, e os Jogos Olímpicos, em 2028; o que poderá gerar boas oportunidades para uma rota que liga o sul da Califórnia e a "porta de entrada" na Europa.

Na cerimónia que marcou o voo inaugural a sair do LAX, na porta 204 do Terminal B, o CEO do aeroporto John Ackerman salientou a importância de ter uma transportadora aérea com o porte da TAP a investir naquele destino.

"Quando uma companhia como a TAP toma a decisão de começar uma rota como esta, expressa confiança no nosso aeroporto e na nossa cidade, com um investimento multianual de vários milhões de dólares", salientou.

"Levamos esse investimento tanto a sério quanto vocês e estamos empenhados no sucesso deste voo", acrescentou o executivo, sublinhando que há trinta anos que não havia uma rota direta (de qualquer companhia aérea) entre Los Angeles e Lisboa.

As primeiras ligações - LIS-LAX e LAX-LIS voaram com uma ocupação na ordem dos 93%, o que Luís Rodrigues considerou ser muito bom para a estreia.

"Portugal tornou-se num destino tão quente para os norte-americanos que o mercado é muito maior agora", disse à Lusa o responsável da marca para a América do Norte, Gareth Edmondson-Jones, sublinhando que a sazonalidade que era típica do verão agora está mais distribuída pelo ano inteiro.

Edmondson-Jones considera que esta nova rota não vai canibalizar a ligação São Francisco-Lisboa, que já tem voos seis dias por semana e "provavelmente" vai tornar-se diária. "Há muita gente no sul da Califórnia que quer ir a Portugal e isso não vai tirar nada ao voo de São Francisco. Vai adicionar mais gente", afirmou.

A expectativa da TAP é que a nova rota atraia a comunidade luso-americana de Los Angeles e arredores, assim como norte-americanos que querem visitar Portugal e a Europa.

"A comunidade portuguesa tem cada vez mais prestígio nos Estados Unidos e espero que isso influencie muito os americanos a irem visitar o nosso país e a visitarem o resto da Europa via Portugal", resumiu Luís Rodrigues.

O programa Stopover da companhia aérea pode ajudar, visto que permite ao viajante ficar até 10 dias em Portugal e depois seguir para outros destinos europeus sem custos adicionais.

Também presente na cerimónia, o cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, caracterizou o novo voo como "uma conexão muito conveniente entre duas cidades globais vibrantes" e um símbolo de proximidade renovada.

"Para empreendedores, estudantes, artistas e turistas portugueses, esta rota abre uma porta para o Pacífico", afirmou.

"Para californianos e americanos, oferece acesso direto ao Atlântico, à alma da Europa e à hospitalidade e dinamismo de Portugal", acrescentou.

Os responsáveis trocaram lembranças e cortaram uma fita simbólica antes do embarque dos primeiros passageiros, que tiveram a oportunidade de comer malassadas e bolo enquanto esperavam para embarcar.