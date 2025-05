Chuva está de regresso e traz descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e descida da temperatura máxima.

Para a Região Norte e Centro, espera-se céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

O vento deverá ser fraco a moderado a predominar do quadrante sul, rodando gradualmente para o quadrante oeste a partir da tarde.

Na Região Sul, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Alto Alentejo.

O vento deverá soprar fraco a moderado de oeste/sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 18ºC, na Guarda, e os 25ºC, em Bragança e em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 7º C, na Guarda, e os 15ºC, em Faro.