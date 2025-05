Agente à paisana da PSP agredido nas instalações da AIMA no Porto

Um agente a paisana da PSP foi agredido esta segunda-feira no interior da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no Porto, no momento em que tentou acalmar um cidadão brasileiro que protestava, revelou à Lusa fonte da Polícia.

O incidente ocorreu pelas 14:45, nas instalações situadas no Edifício Capitólio, na Avenida de França, tendo o agente respondido à agressão, acabando ambos por serem conduzidos ao Hospital Santo António, acrescentou a fonte, indicando que o agente sofreu ferimentos "na face e numa perna".

Segundo a fonte, o cidadão brasileiro "estaria, alegadamente, a protestar pelo não atendimento, gritando e batendo nos vidros da instalação", razão que ditou a intervenção do agente à paisana "que o tentou acalmar, mas foi agredido a soco e a pontapé".

O agressor, de 26 anos, foi detido, disse.