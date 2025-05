Faro. Homem detido por esfaquer outro sem motivo aparente

A PSP de Faro deteve um jovem de 21 anos suspeito de esfaquear um homem pelas costas sem motivo aparente, no domingo, no centro de Faro, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, a PSP de Faro adianta que o alerta para o crime foi dado cerca das 12h00, tendo sido acionados de imediato os meios policiais de serviço, que localizaram a vítima, encaminhada depois para o hospital de Faro.

"Tendo por base as informações recolhidas junto da vítima, testemunhas e sistema de videovigilância instalado na via pública, foi possível confirmar todos os factos comunicados e determinar a identidade do agressor, que, sem nenhum motivo aparente, de forma muito violenta e recorrendo a uma faca de grandes dimensões, agrediu de forma repetida a vítima nas costas", lê-se na nota.

A PSP desencadeou, então, uma operação para localizar o suspeito, que acabou por ser intercetado e detido "pouco tempo depois, já nas proximidades da sua residência".

"A faca utilizada neste crime havia sido depositada pelo detido num contentor de resíduos urbanos existente nas proximidades do local e logo após a agressão, sendo que com o auxílio da empresa responsável pela gestão destes resíduos foi possível proceder à sua localização e apreensão", refere a nota.

Segundo a PSP, a vítima encontra-se livre de perigo, apesar de a agressão a ter colocado "em grave risco" e ter sido "até potencialmente atentatória para a sua vida".

O detido será presente ao Tribunal de Faro para a aplicação de medidas de coação.