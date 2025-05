Homem detido em Portimão depois de ter esfaqueado outros dois

A PSP deteve esta segunda-feira de madrugada um homem de 60 anos por ter esfaqueado outros dois na via pública, em Portimão, divulgou o comando da polícia de Faro.

Em comunicado, o comando de Faro da PSP adianta que o alerta foi dado ao início da madrugada, tendo os agentes que foram ao local verificado a presença de dois homens deitados no chão com "sinais evidentes" de terem sido agredidos no abdómen e vestígios de sangue nas roupas, bem como do agressor.

Segundo a PSP, o homem ainda tentou fugir do local, "mas foi prontamente intercetado e detido", tendo-lhe sido apreendida a arma branca utilizada nas agressões, uma navalha, que ainda apresentava vestígios de sangue.

"As vítimas, dois homens, apresentavam ambos cortes com alguma profundidade na zona do abdómen, não tido sido atingido, felizmente, nenhum órgão vital em nenhum deles", acrescenta a PSP. .

Os homens receberam "todo o tratamento médico necessário", acrescenta a PSP na nota.

O detido será presente ao Tribunal de Portimão para a aplicação de medidas de coação.