PSP detém sete pessoas em dois dias em Coimbra e na Figueira da Foz

Sete pessoas foram detidas nos concelhos de Coimbra e Figueira da Foz, durante o fim de semana, por serem suspeitas de furtos em residências e estabelecimento comercial, posse de arma proibida e infrações rodoviárias, informou hoje a PSP.

Numa nota de imprensa, a PSD de Coimbra explicou que, no sábado, foi detido um homem de 33 anos, no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, por ser suspeito de ter praticado, desde o início do ano, cerca de duas dezenas de furtos em residências na cidade da Figueira da Foz.

"Esta detenção resulta de diligências efetuadas pela Esquadra de Investigação Criminal da Figueira da Foz, no âmbito de uma investigação criminal delegada pela autoridade judiciária", acrescentou.

Ao detido foram apreendidos cerca de 2.160 euros em numerário, diversos objetos em metal amarelo, várias peças de bijuteria e relógios, "por existirem fortes indícios de resultarem dos furtos perpetrados, através do método de escalamento e arrombamento".

Também no sábado, a PSP deteve uma mulher de 61 anos, pela alegada prática de furto no interior de um estabelecimento comercial, situado em Santa Clara, na cidade de Coimbra.

"A suspeita abandonou o espaço na posse de vários artigos, avaliados em 546 euros, sem efetuar o devido pagamento, acabando por ser intercetada, no exterior, por um responsável de segurança", indicou.

Ainda no mesmo dia, a PSP deteve um homem de 29 anos, por posse de arma proibida (uma catana), na rua do Paço do Conde, na Baixa de Coimbra.

"Alertada para uma situação de desordem pública envolvendo vários indivíduos, quando a PSP chegou ao local deparou-se com o suspeito a segurar uma arma branca, pronta a ser usada contra terceiros, presentes no local, mas que se colocaram em fuga ao notarem a presença da polícia", descreveu.

No que respeita a infrações rodoviárias, a PSP efetuou três detenções - duas em Coimbra e uma na Figueira da Foz -- por condução em estado de embriaguez. Os detidos tinham 27, 39 e 47 anos.

A última detenção ocorreu na madrugada de domingo, por um jovem de 25 anos conduzir sem habilitação legal.