Buscas em plantação de canábis medicinal por suspeita de tráfico de droga

A Policia Judiciária está a fazer buscas e detenções por tráfico de droga a coberto de um negócio legal de plantação de canábis para uso medicinal, esta terça-feira.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e fonte da PJ confirma à Renascença que há uma operação em curso, mas não avança com pormenores.

Em causa estará uma antiga empresa do ex-ministro Ângelo Correia, entretanto vendida à Curaleaf, uma multinacional acusada de ter ligações à Rússia.

Anteriormente conhecida por Terra Verde, foi a primeira empresa em Portugal a ter autorização de plantação de canábis para fins medicinais, em 2014.

A licença colocou Portugal no topo das exportações mundiais de canábis, antes do negócio ter sido vendido à Curaleaf. De acordo com a CNN Portugal, o Ministério Público acredita que sob a fachada do uso medicinal, esteja a ser feito tráfico de haxixe em larga escala para o mercado ilegal.