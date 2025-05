Novos sistemas de controlo de fronteiras já estão operacionais

O Sistema de Segurança Interna (SSI) anunciou que ficou esta terça-feira concluída com sucesso a implementação dos novos sistemas "VIS4EES", "Passe+" e "Portal Fronteiras" nas fronteiras aéreas e marítimas ao nível europeu.

Um comunicado conjunto de todos os organismos que compõem o SSI, anuncia que a "operação decorreu durante a última noite e foi considerada bem-sucedida" e que "todas as tarefas previstas foram executadas com sucesso, tanto do ponto de vista técnico, como operacional".

A nota esclarece que "a monitorização da operação prosseguirá nos próximos dias, sempre com total articulação entre as entidades nacionais responsáveis pelo controlo de fronteiras e migração".

Num balanço que considera positivo, o SSI garante que os novos sistemas "estão 100% operacionais", sem registo de qualquer interrupção ou quebra de serviço durante o dia de hoje, tendo sido executada uma "validação eficaz dos componentes biométricos e da interoperabilidade entre as diferentes plataformas envolvidas".

Destaca também que decorreu uma "otimização contínua do tempo médio de validação documental, sem comprometer os padrões de segurança, nem com impacto significativo nos tempos de espera face ao habitual".

O SSI explica que, como "próximos passos", os resultados "serão analisados e ponderados com as instâncias nacionais e europeias competentes".

"Este marco insere-se na estratégia de preparação de Portugal para o novo quadro europeu de controlo de fronteiras, garantindo maior inovação, maior interoperabilidade no espaço Schengen e maior segurança", sublinha nota.

Segundo o SSI, "o envolvimento coordenado de todas as entidades permitiu testar com sucesso a robustez, eficiência e escalabilidade das soluções implementadas, colocando Portugal num lugar de destaque a nível europeu no cumprimento desta operação".

O SSI sublinha que estes sistemas "trazem uma gestão mais automatizada, rigorosa e eficiente da entrada e saída de cidadãos nacionais e estrangeiros no espaço Schengen, com impacto direto no controlo de vistos, registo biométrico e histórico de movimentos de cidadãos de países terceiros".