Porto reforça bicicletas e diminui trotinetes na cidade

A cidade do Porto vai reforçar o contingente de bicicletas atribuídas nas licenças aos operadores privados de mobilidade suave, diminuindo as trotinetes, disse esta terça-feira o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, em reunião de câmara.

"Estas duas hastas que agora se vão realizar preveem um número máximo de veículos de 900, mas 40% - e isto é uma alteração de paradigma - no mínimo, terão de ser bicicletas elétricas de partilha, o que, em certo sentido, vai reduzir o contingente de trotinetes e aumentar as bicicletas", disse Pedro Baganha.

O vereador com os pelouros do Urbanismo e Espaço Público e Habitação respondia a uma proposta de recomendação da CDU para uma "melhor utilização e maior fiscalização do uso de trotinetes no Porto".

"Estamos a lançar uma hasta pública para escolhermos dois novos operadores, mas não se tratam de novos veículos, trata-se da substituição de contratos que entretanto chegam ao seu final durante o mês de maio", explicou o vereador.

Em causa está a licitação, na sexta-feira, de duas licenças para operadores de mobilidade suave, num número de 700 veículos, com possibilidade de ampliação até 900.

A vereadora da CDU Joana Rodrigues alertou que "tem havido mais acidentes, um maior descuido de abandono de trotinetes", referindo que, "da parte dos operadores, deve haver um maior cuidado em cumprir as regras que existem".

A proposta pedia ainda a adoção de campanhas de sensibilização e apelo ao civismo, levantamento real do número de trotinetes que existem na cidade e reavaliar o ajustamento desse número, e reforço da fiscalização.

A recomendação acabou por ser rejeitada, tendo Pedro Baganha considerado que as medidas propostas pela vereadora Joana Rodrigues já estão a ser acauteladas pelo município.

Porém, a CDU alertou que o Porto foi a cidade com mais acidentes com trotinetes no biénio 2023/2024 (70, face a 47 em Lisboa, 19 em Setúbal e 15 em Faro), o vereador do BE Sérgio Aires referiu que a recolha de veículos em situação irregular continua a não acontecer, e a vereadora do PSD Mariana Ferreira Macedo manifestou preocupação com acidentes com pessoas cegas.

Já a vereadora Catarina Araújo referiu que há contraordenações em curso por estacionamento de trotinetes em cima do passeio.