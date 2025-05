PSP abre inquérito a confrontos com adeptos do Sporting no Saldanha

A PSP vai abrir inquérito à intervenção dos agentes que resultaram em confrontos com adeptos do Sporting na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, no sábado, confirmou fonte oficial à Renascença.

De acordo com a CNN Portugal, um adepto terá ficado sem um olho na sequência de uma bala de borracha atirada pela polícia durante os festejos da conquista do campeonato.

À Renascença, fonte da PSP reconhece "conhecimento de ferimentos em cidadãos, aos quais foi prestado todo o auxílio, contactando de imediato o INEM para prestação de socorro especializado e apoio médico", mas não especifica as características dos ferimentos.

Apesar de considerar que a operação de segurança aos festejos do título do Sporting ter sido "globalmente tranquila", a PSP refere que houve ocorrências pontuais a lamentar, como a que se registou no Saldanha.

"Impôs-se a intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP, devido ao arremesso de artigos de pirotecnia (baterias de fogo de artifício) na direção dos polícias, tendo havido necessidade de utilização de meios coercivos por parte da PSP, incluindo o emprego de arma antimotim com recurso a bagos de borracha", pormenoriza.

"No que concerne à resolução destas ocorrências, para além do apoio e auxílio prestados, foram também identificados os intervenientes feridos para respetiva e ulterior comunicação dos factos conhecidos ao Ministério Público, informação essa já efetuada", esclarece, ainda.

Segundo a CNN Portugal, o adepto que terá perdido o olho era atualmente comissário da TAP e foi operado para removerem parte da munição que o atingiu no olho, mais concretamente fragmentos plásticos de munições removidos. Já terá sido apresentada queixa-crime contra a PSP e queixa contra o Estado.