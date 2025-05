Técnicos auxiliares de saúde marcam greve para 6 junho

Os trabalhadores da saúde vão fazer uma greve em 6 de junho pela valorização dos trabalhadores e carreiras, segundo o pré-aviso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

De acordo com o pré-aviso, os trabalhadores vão estar em greve entre as 00h00 e as 24h00 do dia 6 de junho, estando assegurados os serviços mínimos nos serviços que funcionem ininterruptamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

Serão também assegurados os tratamentos de quimioterapia e hemodiálise já anteriormente iniciados.

Em concreto, os trabalhadores da saúde exigem a valorização dos trabalhadores, da carreira profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (TAS) e a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho para os trabalhadores com Contrato Individual de Trabalho (CIT).

Numa nota publicada na sua página na internet, o FNSTFPS sublinha que os técnicos auxiliares de saúde estão cansados de "discursos e palavras bonitas" sem que se verifiquem ações concretas pela valorização e dignificação das carreiras.

"Aos Governos do PS e da AD até ao momento faltou vontade política para reconhecer e colocar esta carreira no mesmo patamar das carreiras especiais da saúde, fazendo justiça às funções desempenhadas por estes profissionais", refere o sindicato.

De acordo com o FNSTFPS, o "próximo Governo não pode continuar a ignorar estes trabalhadores e a menosprezar a sua importância no Serviço Nacional de Saúde e na garantia da qualidade dos cuidados prestados à população".