Absolvidos os nove acusados de raptar e sequestrar dois menores em Gondomar

Os nove acusados de em fevereiro de 2024, em Gondomar, terem raptado e sequestrado dois menores, foram esta quarta-feira absolvidos mas dois arguidos foram condenados a um ano de prisão por raparem o cabelo da mãe "com crueldade".

No acórdão, lido esta tarde no Tribunal de São João Novo, o tribunal condenou um daqueles arguidos pelo crime de posse de arma proibida a uma pena de multa de 60 dias, a seis euros por dia, no total de 360 euros.

No entanto, aqueles dois arguidos condenados a pena de prisão, pelo crime de ofensa à integridade física agravada, não irão ser presos, uma vez que a pena aplicada é inferior ao tempo que ambos estiveram em prisão preventiva.

Segundo a acusação, os arguidos, no dia 6 de fevereiro de 2024, "sob os comandos do arguido patriarca [ex-marido de uma das vítimas, sendo a outra vítima o atual companheiro da mulher] engendraram um plano para fazer com que a ofendida voltasse a residir com este arguido, e de lhe retirar os netos que a mesma tinha a seu cargo desde o ano de 2020".

O Ministério Publico, na acusação, defendia que os arguidos espancaram o homem à porta de casa, no concelho de Gondomar, apontaram-lhe armas de fogo e facas e obrigaram-no a entrar em casa, onde agrediram a avó dos meninos, tendo-lhe cortado o cabelo e, depois, exibindo o escalpe da vítima nas redes sociais, num vídeo em que a mãe das crianças, também arguida, admite ter dado uma "valente sova" à mulher, que é sua mãe.