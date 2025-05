Calor veio para ficar. Temperaturas sobem mais no fim de semana

O sol e o calor voltaram em pleno por todo o país esta terça-feira e a tendência vai manter-se até ao fim de semana.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se já máximas de 30 graus no Sul do país. Na região Norte e no Centro, as temperaturas máximas vão superar os 25 graus.

No Arquipélago da Madeira, as máximas ficarã pelos 24 graus, mas as mínimas serão bastante elevadas: 17 graus. A mesma tendência verifica-se no Arquipélago dos Açores, mas ao calor vai juntar-se a chuva, nos próximos dias.

No fim de semana, o calor vai manter-se. A Norte prevêm-se temperaturas que cheguem aos 27 graus no Norte e no Centro.

Já a Sul, nomeadamente no Algarve, as máximas vão manter-se acima dos 30 graus.