Colisão entre comboio e veículo provoca um morto em Santarém

Uma colisão entre um comboio e um veículo provocou um morto esta quarta-feira, em Santarém.

O acidente ocorreu na passagem de nível de Vale Figueira. Segundo a CP, trata-se de uma ligação com um Alfa Pendular.

A circulação não está suspensa, fazendo-se de forma alternada, neste momento.

A vítima mortal é um homem de cerca de 90 anos e tratava-se do condutor do veículo ligeiro.

À Renascença, fonte do comando sub-regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo avança que o alerta foi dado perto das 10h00. No local encontram-se 13 operacionais apoiados por cinco veículos.