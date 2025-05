​Derrame de ácido clorídrico no porto de Leixões "totalmente controlado"

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) garante que o derrame de ácido clorídrico no terminal ferroviário de mercadorias de Leixões encontra-se "totalmente controlado".

O derrame de ácido clorídrico resultante de um contentor parqueado no Terminal Ferroviário de Mercadorias de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, ocorreu às 23h45 de terça-feira.

De acordo com a APDL, a ocorrência foi "prontamente sinalizada e objeto de uma intervenção imediata" por parte das autoridades competentes, com o apoio das equipas de emergência.

"A situação encontra-se, neste momento, totalmente controlada, tendo a fuga sido contida de forma eficaz, sem registo de impactos significativos", sublinhou.

Os acessos ao porto de Leixões, através da A28, estiveram cortados por precaução, tendo sido reabertos pelas 8h00 e encontrando-se a funcionar com normalidade.

A APDL refere ainda que "continuará a acompanhar a situação em articulação com as entidades responsáveis" e reitera "o seu compromisso com a segurança e a proteção ambiental".

[notícia atualizada às 10h30]