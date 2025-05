PS e PSD têm “culpas no cartório”. Chega foi ignorado na campanha, diz Ferro Rodrigues

Em declarações à Renascença, depois da participação no programa As Três da Manhã , o socialista afirma que “os partidos acharam que o que se tinha passado no grupo parlamentar do Chega, na sessão anterior, era suficiente para elucidar os portugueses”, mas não chegou. Por isso, o antigo presidente da Assembleia da República considera que uma das linhas mestras do novo PS deve ser lutar pelo fim do Chega.

"Fez-me impressão negativa o facto do PS ter feito do PSD inimigo principal e vice-versa e ninguém tenha falado do Chega”. Eduardo Ferro Rodrigues, antigo secretario geral socialista, admite ter dito a “dirigentes muito importantes do partido socialista” que PS e PSD têm "culpas no cartório".

"Uma coisa são as pessoas que votam no Chega como voto de protesto, antes votava-se na extrema-esquerda, agora vota-se na extrema-direita. Há pessoas que conduzem o partido e que são claramente pessoas com posições racistas e xenófobas e que farão o pior à democracia portuguesa se tiverem espaço para isso”. Assim, Eduardo Ferro Rodrigues acredita que “quanto mais tempo se der para que assentem no terreno, pior'.

Acordo com o Chega é “impensável”

Questionado sobre se em nome da estabilidade do país seria possível um cenário de acordo entre AD, PS e Chega, Eduardo Ferro Rodrigues responde que isso seria “impensável”.

Para o socialista, “com o Chega não há qualquer hipótese de acordo por parte do PS" já que "o Chega é um inimigo político da democracia e isso é suficientemente forte para limitar qualquer tipo de conversa com o partido”. E repete: “Foi precisamente o facto de o PS não ter distinguido entre adversários e inimigos que se verificou uma subida do Chega”.

Por outro lado, e falando das eleições que se avizinham, Eduardo Ferro Rodrigues considera muito importante o PS ter um líder antes das eleições autárquicas. "O que é importante é que o Partido Socialista tenha um líder eleito antes das autárquicas, porque senão a contra informação, e intriga política, na comunicação social e partido podem ter consequências negativas.”

Quanto aos nomes de que se fala para assumir o cargo de secretário-geral do partido diz que “são todos excelente nomes e pessoas com capacidade para liderar o PS. Seria bom que houvesse um entendimento e um candidato forte antes do verão'.

Autárquicas? O PS tem o “trabalho de casa feito”

Ainda nestas declarações à Renascença, o antigo secretário-geral socialista mostra-se confiantes nas eleições autárquicas.

“São eleições muito importantes, são trezentas e tal eleições, cada concelho tem a sua própria lógica e o resultado das legislativas é muitas vezes corrigido. Aconteceu isso várias vezes, as autárquicas serem depois suporte para o PS voltar a subir mais tarde. É isso que espero e estou confiante, o PS tem o trabalho de casa feito, tem os candidatos praticamente todos escolhidos e a fazer campanha, pessoas com prestígio, não se vai assistir à pulverização do voto como nas legislativas”.

Eduardo Ferro Rodrigues finaliza adiantando que acredita que “as coisas estão bem encaminhadas para não haver precipitações, haver tempo para discutir ideias, consequências e causas destes resultados”, lembrando que a pressa pode ser inimiga do bom senso. "É positivo que haja intenção de separar a eleição do secretário- geral e o congresso.”