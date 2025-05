Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido de madrugada em Arraiolos

Um sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido às 3h12 desta quarta-feira no concelho de Arroiolos, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, cujo epicentro se localizou a cerca de seis quilómetros a oeste-noroeste de Arraiolos, foi sentido com uma intensidade máxima de III, na escala de Mercalli e registado nas estações da Rede Sísmica de Portugal continental.

O IPMA indica que o sismo não causou danos pessoais ou materiais até à hora da emissão do seu comunicado, às 4h00.

Um abalo de 2,3 na escala de Richter é considerado como tendo uma magnitude muito pequena.

Quanto à intensidade, o nível III é tido como fraco.

"Sentido dentro de casa. Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo", descreve o IPMA no seu portal.

Um sismo de magnitude 3,1 na escala Richter foi sentido também na região de Évora em 16 de abril.