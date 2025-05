Atropelamento mortal. Ex-motorista de Cabrita diz que desconhece velocidade do carro

O ex-motorista do antigo ministro Eduardo Cabrita alegou esta quinta-feira em tribunal que desconhece a velocidade a que conduzia o veículo, aquando do atropelamento mortal de um trabalhador na A6, e que se apercebeu das obras momentos antes do embate.

Na primeira sessão do julgamento no Tribunal de Évora, Marco Pontes, que responde pelo crime de homicídio por negligência grosseira, disse não ter noção da velocidade a que seguia o carro.

E, quando questionado pela juíza Vanda Simões sobre a velocidade de 155 quilómetros por hora apurada por uma perícia, referiu que não tem a perceção de que ia a essa velocidade e que até "circulava devagar nas condições em que ia".

O arguido esclareceu o tribunal que ninguém lhe deu instruções sobre a velocidade do carro, onde seguia o então ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, após uma deslocação a Portalegre, e que não tinha pressa para chegar a Lisboa.

A audiência de julgamento arrancou com uma declaração do advogado de defesa, António Samara, que salientou que o peão circulava de costas para o trânsito e que o condutor travou e buzinou, concluindo que "não houve tempo para o motorista evitar o embate, nem o peão o conseguiu evitar".

Depois, questionado pela magistrada que está a julgar o caso, Marco Pontes descreveu a forma como ocorreu o acidente, salientando que foi surpreendido pela presença do peão "a meio da faixa" da esquerda da autoestrada, em que seguia.

"Vejo o peão, travo e buzino", mas "o peão, ao ouvir, vira-se e tenta ir para a sua esquerda, para a berma da autoestrada", mas depois, acaba por se dirigir "para o separador central e é quando se dá o embate", relatou.