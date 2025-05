Calor vai começar a apertar

A poucos dias da chegada do verão meteorológico, o tempo vai continuar estável em todo o território continental e as temperaturas prometem subir bastante.

Para esta quinta-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de mais nebulosidade em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso até ao início da manhã, e durante a tarde no interior das regiões Norte e Centro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas deverão oscilar entre os 19ºC, na Guarda, e os 30ºC, em Beja, e as temperaturas mínimas entre os 9º C, na Guarda e em Bragança, e os 19ºC, em Faro.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, com rajadas até 70 km/h.

Segundo o IPMA, haverá alguma nebulosidade nalguns locais do litoral a norte do Cabo Raso até ao início da manhã e durante a tarde no interior das Regiões Norte e Centro.