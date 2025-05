Ciclista morre em Lisboa após despiste

Um ciclista, com cerca de 40 anos, morreu esta quinta-feira na Avenida Lusíada, em Lisboa, após se ter despistado e embatido com a bicicleta no separador central da via, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o acidente teve lugar pelas 17h30, na Avenida Lusíada.

A mesma fonte explicou que o ciclista, com idade entre os 30 e os 40 anos, se terá "desequilibrado", tendo depois embatido com a bicicleta no separador da via.

Relativamente ao trânsito, a PSP referiu que não tem registo de condicionamentos no local.