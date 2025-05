Famalicão. Homem detido por violar jovem de 20 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 45 anos, suspeito de violar, em duas ocasiões, uma jovem de 20 anos em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, indicou esta quinta-feira esta força de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ refere que o homem é o alegado autor de dois crimes de violação e outros dois de importunação sexual, agravados, praticados sobre uma jovem de 20 anos e um adolescente de 15 anos, em Vila Nova de Famalicão.

"Sabendo que as vítimas ter-se-iam envolvido sexualmente, pouco tempo antes, no interior da mesma habitação partilhada por todos, o agressor, sob a ameaça de denunciar tal facto às autoridades policiais e aos pais do menor, terá constrangido a mulher a sujeitar-se à prática de atos sexuais de relevo consigo mesmo, o que terá ocorrido em duas noites seguidas, durante o passado fim de semana", conta a PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, "tais práticas forçadas tiveram lugar perante o adolescente, que acabou por ser coagido pelo agora detido, seu familiar direto, à prática de novo ato sexual com a jovem, na sua presença".

"Na sequência da denúncia dos factos e das diligências imediatamente levadas a efeito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, que conduz a investigação, foi possível reunir elementos de prova bastantes, tendo o suspeito, após localização, sido detido e conduzido às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial", lê-se no comunicado.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no qual lhe foram aplicadas "medidas de coação não detentivas".