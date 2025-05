GNR detém em Aljezur homem que já incumprira ordem para deixar o país

A GNR deteve na quarta-feira em Aljezur, distrito de Faro, um homem por permanência ilegal em Portugal, que já incumprira uma notificação emitida há cinco anos para abandonar voluntariamente o país, anunciou hoje a corporação policial.

A detenção foi feita por militares do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração (NFTI) de Portimão da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR e o detido, com 36 anos, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Lagos, informou a GNR num comunicado.

A força de segurança salientou que a detenção foi feita durante uma operação de fiscalização realizada em coordenação com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) no concelho de Aljezur, depois de os militares da GNR terem confirmado que "o cidadão em causa não possuía qualquer título ou autorização de residência válidos que legitimassem a sua permanência em Portugal" e estava em situação irregular no país.

"Importa referir que o indivíduo em questão tinha sido notificado, a 28 de setembro de 2020, para abandonar voluntariamente o território nacional, notificação essa que não cumpriu até à presente data", salientou a corporação policial.

A UCCF da GNR esclareceu que, entre as suas missões, estão a "o controlo da entrada, a deteção de permanência e atividades de cidadãos estrangeiros" em Portugal.

A "vigilância e fiscalização das fronteiras marítimas e terrestres" também estão entre as suas atribuições, acrescentou.