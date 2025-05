Há escolas a cancelar aulas por causa das provas ModA

Há escolas que estão a cancelar as atividades letivas para permitir a realização das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA).

A denúncia é feita à Renascença pelo movimento Missão Escola Pública (MEP), que diz que há alunos com aulas canceladas nos dias da avaliação externa do 6.º ano.

De acordo com o calendário, as próximas provas são a História e Geografia de Portugal, na próxima semana, e a Matemática, na primeira semana de junho, cabendo às escolas definir o dia.

De acordo com a porta-voz da MEP, Cristina Mota, os principais prejudicados estão a ser os alunos do 3.º ciclo. Diz esta responsável que “as escolas do 2.º e do 3.º ciclo estão a cancelar as aulas dos alunos de 3.º ciclo para que os alunos do 6.º ano realizem as provas”.

Tendo em conta a greve convocada pela Fenprof a todo o serviço relacionado com as provas ModA, Cristina Mota denúncia também que “há escolas que estão a convocar um maior número de professores, o que faz com que os alunos que estavam a cargo desses professores tenham as atividades letivas canceladas”.