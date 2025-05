IGAS investiga. Utentes com suspeita de AVC encaminhados para hospital sem equipamento

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) quer saber porque é que utentes com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) foram encaminhados para o Hospital de Chaves, unidade na qual um equipamento de tomografia não estaria a funcionar.

Num despacho publicado hoje, no qual não são referidas situações concretas, a IGAS informa que foi instaurado um processo de esclarecimento ao Hospital de Chaves que faz parte da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD).

"Foi instaurado um processo de esclarecimento no seguimento de notícias relativas ao encaminhamento de utente com suspeita de AVC para o Hospital de Chaves (...), onde o equipamento para realizar uma TAC [tomografia axial computorizada] não estaria a funcionar", lê-se no despacho.

A IGAS indica que o processo é instaurado pelo inspetor-geral desta instituição e que a data da instauração é 16 de maio, sexta-feira.

Na semana passada, a CNN Portugal noticiou que o Hospital de Chaves, uma unidade com Via Verde AVC, está sem TAC desde o início de maio, mas ainda assim, os doentes com suspeita de AVC foram encaminhados para aquele centro hospitalar.

Na impossibilidade de realizar TAC no Hospital de Chaves, os doentes terão sido encaminhados para Vila Real, a cerca de uma hora de distância.

A TAC é um exame de imagem que utiliza raios X para criar imagens detalhadas do cérebro e outras partes do corpo.

No contexto de um AVC, a TAC do crânio é considerada importante para o diagnóstico e para distinguir entre AVC isquémico e hemorrágico, diferença que influencia a escolha do tratamento mais adequado.

A agência Lusa contactou a ULSTMAD que deu nota de que "a instalação do novo TAC na Unidade Hospitalar de Chaves decorre de forma planeada e organizada, visando minimizar os impactos na prestação de cuidados de saúde aos nossos utentes".

"Neste contexto, foram definidas medidas específicas, para assegurar a resposta às necessidades assistenciais, as quais foram devidamente comunicadas às entidades, nomeadamente ao INEM e às várias Direções de Serviço diretamente envolvidas, via email", lê-se na resposta.

O concelho de administração da ULSTMAD aponta, ainda, que o novo equipamento estará operacional segunda-feira, "restabelecendo-se, assim, a atividade normal neste domínio".