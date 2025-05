Imagens de filas de imigrantes nos serviços consulares "podem alimentar xenofobia", alerta SJR

“Pode gerar uma perceção errada, a perceção de que há imigrantes a mais ou que há problemas com a imigração. Quando na verdade há problemas, sim, mas da nossa capacidade de gerir os serviços e de integrar e acolher estas pessoas da melhor maneira ”, aponta.

O responsável adverte para as perceções erradas que a incapacidade em gerir os serviços do Estado pode provocar .

Para André Costa Jorge, “ situações de estrangulamento dos serviços, de incapacidade de resposta dos serviços ”, em última análise, “criam no cidadão comum ideias e perceções erradas e que alimentam , ou podem alimentar, sentimentos de desconforto e até de xenofobia em relação à vinda dos imigrantes ”.

Em declarações à Renascença , André Costa Jorge pede uma rápida resposta aos constrangimentos que, nos últimos dias, mantêm centenas de pessoas junto à Direção-Geral dos Assuntos Consulares em Lisboa e no Porto.

O diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (SJR) alerta para o risco de que imagens de filas de imigrantes em serviços consulares sejam usadas de forma xenófoba , distorcendo a realidade e alimentando discursos negativos contra os imigrantes.

Nestas declarações à Renascença, o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados insiste que a divulgação exagerada de problemas em áreas como saúde e habitação pode levar a uma responsabilização dos imigrantes por falhas nos serviços públicos, dos quais não são culpados.

“Seja nas áreas da saúde, na habitação ou noutra área qualquer, o problema aqui é que estas situações amplificadas na comunicação social tendem a criar uma perceção errada que, em última análise, se volta contra os próprios imigrantes, culpando-os de uma situação das quais são completamente irresponsáveis. Isto é, não têm qualquer responsabilidade sobre o funcionamento dos serviços públicos”, insiste.

Acrescenta André Costa Jorge: “Os responsáveis políticos, todos nós, temos de ter a noção de que dificuldade de funcionamento dos organismos de serviço aos cidadãos podem gerar situações negativas na perceção social sobre os imigrantes.”

O responsável do SJR sublinha, ainda, que Portugal continua com os serviços subdimensionados quanto à resposta a dar a quem procura regularizar a sua situação no país.

“Longas filas nos centros da AIMA, ou noutros centros, noutras estruturas quaisquer, é porque a resposta não está a ser suficientemente dimensionada para o real desafio necessário”, remata.