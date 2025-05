PJ detém em Setúbal mulher suspeita de tentar introduzir haxixe em estabelecimento prisional

Uma mulher foi detida em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), no concelho de Setúbal, por tentar introduzir cerca de 198 doses de haxixe numa prisão, durante uma visita ao marido, que é recluso.

O tráfico foi descoberto após os guardas prisionais notarem comportamentos suspeitos, incluindo a troca de calçado entre o casal.

Em comunicado, a PJ esclarece que no decurso de uma visita, “os guardas prisionais verificaram alguns comportamentos menos adequados entre o recluso e a suspeita, sua esposa, que se traduziram na troca do calçado”.

“Após o fim da visita, foi detetado produto estupefaciente no interior do calçado do recluso, que lhe havia sido entregue pela esposa”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, na altura, os elementos dos serviços prisionais confrontaram a mulher, “tendo esta admitido a prática dos factos”.

A suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos.