Prevista para maio, reabertura da ponte do Vascão adiada para outubro

A reabertura da ponte do Vascão, que liga os concelhos de Mértola (Alentejo) e Alcoutim (Algarve) foi adiada para outubro devido à falta de material, informou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

A empresa que gere a rede viária portuguesa explicou que, "devido a dificuldades no fornecimento atempado de equipamentos necessários para o desenvolvimento da obra", torna-se "imprescindível" manter a interdição da circulação rodoviária na ponte, ao quilómetro 72,816 da Estrada Nacional 122 (EN122), que liga os distritos de Faro e Beja, no sudeste de Portugal.

"Assim, os desvios de tráfego criados e que estão devidamente sinalizados, vão manter-se em vigor até ao dia 30 de setembro, altura a partir da qual se prevê a reposição total do trânsito no local", estimou a empresa, perante a impossibilidade de reabertura previamente anunciado para 17 de maio.

A Infraestruturas de Portugal apelou à "melhor compreensão" dos utilizadores da EN122 para "os eventuais transtornos" do atraso provocado pelas dificuldades de fornecimento de material verificadas.

A empresa destacou que as obras em curso têm por objetivo fazer uma "reabilitação e reforço estrutural da Ponte do Vascão na EN122" e garantir "a melhoria dos níveis de disponibilidade, fiabilidade, conforto e segurança" da travessia sobre a ribeira do mesmo nome, que marca a divisão territorial entre o Algarve e o Alentejo.

"A intervenção compreende a substituição integral do tabuleiro rodoviário, a criação de uma faixa de rodagem com 6 metros de largura, que comporta duas vias, uma em cada sentido; duas bermas laterais e dois passadiços", precisou.

Será também feita a "pavimentação, a colocação de sinalização e de barreiras de segurança", acrescentou a gestora da rede viária portuguesa.

A Infraestruturas de Portugal anunciou, em julho de 2024, que tinha feito a consignação da empreitada "EN122 - Ponte do Vascão (km 72,816) - Reabilitação e reforço estrutural", um investimento orçamentado em cerca de 2,9 milhões de euros.

As dificuldades de fornecimento de material já tinham provocado um adiamento na finalização dos trabalhos, em dezembro passado, altura em que foi estipulado o prazo de maio deste ano para finalizar a obra.

A empresa volta agora a anunciar o adiamento, para outubro, da reabertura do tráfego rodoviário na ponte, que foi inaugurada em 1946 e tem um comprimento total de 65 metros, segundo informação disponibilizada aquando da consignação da obra.